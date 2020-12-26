Дождь, а местами мокрый снег: какой будет погода 26 декабря

В Киеве весь день будет облачно

Сегодня в Украине будет облачная и богатая на осадки в виде снега и дождя погода.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западной Украине утром небо будет покрыто облаками, однако уже после обеда выйдет солнце. Температура воздуха составит -1...+1 градуса. На востоке утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня изменится сильным мокрым снегом. Термометры там покажут +2...+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С. В южных областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +2...+5 °С.

В Киеве весь день будет облачно. Воздух прогреется до -1...+1 градуса.

В тренде Снег и солнце: какой будет погода на выходных

Реклама

Ранее мы писали, когда в Украину вернулись дожди, снег и морозы. В Украину придут очередные атмосферные фронты с запада и северо-запада Европы, которые и принесут осадки.

Напомним, на Новый год в Украине не стоит ожидать снежной погоды, температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама