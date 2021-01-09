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Дождь и мокрый снег: какой будет погода в Украине 9 января

9 января, 07:39

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Киеве переменная облачность, без осадков

Сегодня в нескольких областях Украины ожидается дождь и мокрый снег.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Наиболее обильные осадки прогнозируются в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Синоптики предупреждают о гололеде на западе Украины, а также о налипании мокрого снега в центральных, южных и восточных областях.

Днем в юго-восточных областях ожидаются местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

На западе страны переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С. В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

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На востоке страны облачно, мокрый снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С. В южных областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

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В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Напомним, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой. Об этом самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

Как сообщал ранее сайт "Сегодня", народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов иморозов в Украине.

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