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Дождь и снег: где в Украине ожидать осадков 8 декабря (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 06:00
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В этот день в стране прогнозируют порывы ветра до 12 м/с
Практически во всех областях Украины сегодня ожидаются осадки/Коллаж: Сегодня
Практически во всех областях Украины сегодня ожидаются осадки/Коллаж: Сегодня

В среду, 8 декабря, в Украине прогнозируют холодную погоду. Местами ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Снег прогнозируют в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а мокрый снег с дождем будет идти в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Дождь ожидается на территории Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей, а также в Крыму. В остальных регионах будет облачно. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -4 до +1 градуса. На востоке стоит ожидать 6-9 градусов тепла.

В северных регионах – от -3 до +9 градусов. На юге будет 7-12 градусов тепла.

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В Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, -2-0 градусов, а в Симферополе будет дождь, +10-12 градусов.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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