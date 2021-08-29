Дождь и жара, но не везде: синоптик уточнила прогноз на воскресенье

В воскресенье, 29 августа, в Украине будут падать дожди – но значительно потеплеет, а иногда будет, даже жарко.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко.
Пик дождей пришелся на западную часть Украины, но в течение дня осадки будут двигаться в восточном направлении. Поэтому, ближе к вечеру, дожди будут падать на севере и в центре Украины.
Во Львове будет влажно – дождь будет падать в городе и незначительно похолодает.
"Туристическая Мекка Украины – Львов – снова с зонтами, в куртках и гумовиках. Дорогие львовяне и многочисленные мокрые туристы! Не унывайте! Всегда так не будет сегодня. Но будет холодновато. Вчерашние схемы давали в регионе от +17 до +22 на Закарпатье. По уточненным – съезжаем на 2-4 градуса вниз", – пишет Диденко.
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А в Киеве, наоборот, немного потеплеет до +25 градусов. А на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой) будет жарко. Диденко прогнозирует +25 +31 градус.
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