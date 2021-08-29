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Дождь и жара, но не везде: синоптик уточнила прогноз на воскресенье

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
29 августа, 11:56
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Пик осадков пришелся на западную часть Украины
В течение дня осадки будут двигаться из западных областей в восточном направлении / Фото: коллаж "Сегодня"
В течение дня осадки будут двигаться из западных областей в восточном направлении / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 29 августа, в Украине будут падать дожди – но значительно потеплеет, а иногда будет, даже жарко.

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Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Пик дождей пришелся на западную часть Украины, но в течение дня осадки будут двигаться в восточном направлении. Поэтому, ближе к вечеру, дожди будут падать на севере и в центре Украины.

Фото: facebook.com/tala.didenko
Фото: facebook.com/tala.didenko

Во Львове будет влажно – дождь будет падать в городе и незначительно похолодает.

"Туристическая Мекка Украины – Львов – снова с зонтами, в куртках и гумовиках. Дорогие львовяне и многочисленные мокрые туристы! Не унывайте! Всегда так не будет сегодня. Но будет холодновато. Вчерашние схемы давали в регионе от +17 до +22 на Закарпатье. По уточненным – съезжаем на 2-4 градуса вниз", – пишет Диденко.

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Фото: facebook.com/tala.didenko
Фото: facebook.com/tala.didenko

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А в Киеве, наоборот, немного потеплеет до +25 градусов. А на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой) будет жарко. Диденко прогнозирует +25 +31 градус.

Фото: facebook.com/tala.didenko
Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что:

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