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Дождь, снег и мороз: где сегодня в Украине ожидать непогоды (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
13 декабря, 06:00
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В этот день в стране ожидаются порыв ветра до 12 м/с
В этот день осадков не прогнозируют только в пяти областях и Крыму/Коллаж: "Сегодня"
В этот день осадков не прогнозируют только в пяти областях и Крыму/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 13 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Лишь в некоторых регионах будет облачная погода без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Этот день снег прогнозируют на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Дождь ожидается в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. На остальной территории Украины будет облачно. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +4 градусов. На востоке стоит ожидать 0-4 градуса тепла.

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В северных регионах — от 0 до +6 градусов. На юге будет 6-14 градусов тепла.

В Киеве будет идти мокрый снег, от +2 до +4 градусов, а в Симферополе осадков не будет — 12-14 градусов тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
  • Обходите металлические крышки люков;
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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  • Бурная непогода атаковала Украину. Три области остались без света. Больше всего вследствие плохих погодных условий пострадали Киевская, Житомирская и Черниговская области.
  • Кроме того, в Карпатах недавно выпало по колено снега. Местами температура опустилась до -7 градусов.

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