Дождь, снег и заморозки: синоптики предупредили об опасной погоде в ближайшие дни (карта)

В Украине завтра, 17 ноября, температура продолжит опускаться. В восточных областях выпадет снег, а температура ночью и днем будет 1-6 градусов мороза. На дорогах следует быть осторожными, потому что ожидается гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики отметили, что на остальной территории без существенных осадков, только днем в западных, Одесской и Винницкой областях возможен небольшой дождь, а в Житомирской и Киевской областях небольшой мокрый снег.
Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В западных областях и в Одесской области ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-11 градусов.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
В среду, 18 ноября, в Украине без осадков, только ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь и мокрый снег, местами гололедица.
Синоптики предупредили, что в западных областях ночью и утром будет туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в восточной части 0-3 градуса мороза.
Напомним, что в Сумской, Днепропетровской и Луганской областях уже выпал снег.
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