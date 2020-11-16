Дождь, снег и заморозки: синоптики предупредили об опасной погоде в ближайшие дни (карта)

В западных областях ночью и утром 18 ноября будет туманно

В Украине завтра, 17 ноября, температура продолжит опускаться. В восточных областях выпадет снег, а температура ночью и днем будет 1-6 градусов мороза. На дорогах следует быть осторожными, потому что ожидается гололедица.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что на остальной территории без существенных осадков, только днем в западных, Одесской и Винницкой областях возможен небольшой дождь, а в Житомирской и Киевской областях небольшой мокрый снег.

Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В западных областях и в Одесской области ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-11 градусов.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

В среду, 18 ноября, в Украине без осадков, только ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь и мокрый снег, местами гололедица.

В тренде От COVID-19 умер ключевой следователь по делу о расстреле майдановцев

Синоптики предупредили, что в западных областях ночью и утром будет туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в восточной части 0-3 градуса мороза.

Реклама

Напомним, что в Сумской, Днепропетровской и Луганской областях уже выпал снег.

Также мы показывали, как выглядит рассвет на заснеженном высокогорье Карпат.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама