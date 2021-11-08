Дождались! Минздрав утвердил справку о противопоказаниях к COVID-вакцинации (фото)

Теперь в Украине можно получить справку о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

В Минздраве утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам с временными или постоянными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Соответствующая форма № 028-1/о "Вывод врача относительно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению утверждена приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября 2021 года.

Подробности

Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, а также с перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок, утвержденным еще в 2011 году.

При этом в Минздраве напоминают, что постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной от COVID-19. Например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

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В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

Какие бывают противопоказания:

Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину для реципиента вакцины, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки. Абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными.

– состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину для реципиента вакцины, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки. Абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными. Предостережение – ситуация, когда окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ перед рисками от проведения или непроведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации.

– ситуация, когда окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ перед рисками от проведения или непроведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации. Постоянные – противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и, возможно, не снимаемые на протяжении жизни.

– противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и, возможно, не снимаемые на протяжении жизни. Временные – противопоказания, непосредственно имеющиеся в момент решения вопроса о проведении прививки, они носят временный характер и потом исчезают.

Полный список противопоказаний можно найти по ссылке.

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