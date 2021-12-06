Дождались? "Желтых" регионов теперь больше – список карантинных зон

По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее вошла Закарпатская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Напомним, что эпидемиологические показатели стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
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Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область.
Оранжевая зона
- Полтавская область.
Желтая зона
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область
- Закарпатская область.
В Украине с сегодняшнего дня усилили карантин
С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила.
Карантин по-новому
Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест, либо сертификат о выздоровлении.
Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.
Таким образом, новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев.
Разница между карантином в красной и желтой зоне
Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.
Если при желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины ("желтый" COVID-сертификат или справка 063-О), то при красном – только документ о получении полного курса вакцинации ("зеленый" COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).
Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.
Раньше мы писали:
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- Красная зона: в Киевской области усилят контроль за транспортом и общественными местами.
- Мест в больницах все меньше. В каких областях самая тревожная ситуация с COVID-19.
- Как правильно комбинировать COVID-вакцины: Минздрав дал советы украинцам.