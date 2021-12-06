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Дождались? "Желтых" регионов теперь больше – список карантинных зон

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 10:40
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Еще вчера оранжевая зона охватывала два региона, а уже сегодня только один
В Украине расширилась желтая зона
В Украине расширилась желтая зона / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее вошла Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Напомним, что эпидемиологические показатели стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Карантинные зоны в Украине

    Красная зона

    • Киев
    • Винницкая область
    • Волынская область
    • Днепропетровская область
    • Донецкая область
    • Житомирская область
    • Запорожская область
    • Ивано-Франковская область
    • Киевская область
    • Луганская область
    • Львовская область
    • Николаевская область
    • Одесская область
    • Ровенская область
    • Сумская область
    • Херсонская область
    • Хмельницкая область
    • Черкасская область
    • Черниговская область.

    Оранжевая зона

    • Полтавская область.

    Желтая зона

    • Тернопольская область
    • Кировоградская область
    • Черновицкая область
    • Харьковская область
    • Закарпатская область.

    В Украине с сегодняшнего дня усилили карантин

    С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила.

    Карантин по-новому

    Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест, либо сертификат о выздоровлении.

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    Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

    Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

    Таким образом, новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев.

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    Разница между карантином в красной и желтой зоне

    Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

    Если при желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины ("желтый" COVID-сертификат или справка 063-О), то при красном – только документ о получении полного курса вакцинации ("зеленый" COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

    Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.

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