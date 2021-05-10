Дождей почти не будет: во вторник погода продолжит радовать украинцев

В Украине 11 мая на большей части территории продолжится хорошая погода, хотя в некоторых областях немного подождит

/ Фото: Сегодня

В первый послепраздничный рабочий день погода решила продолжить радовать украинцев – будет тепло и в основном сухо, температура в Киеве поднимется до 21 градуса, а на Закарпатье достигнет отметки в 26 градусов по Цельсию.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В столице Украины вторник будет солнечным и без осадков. Такая же ситуация ожидается в северных областях. Но особенно тепло будет на западе – от 21 до 26 градусов.

А вот на востоке, юге и в центре обещают небольшие дожди. Температура в Одессе, Николаеве и Херсоне будет немного ниже, чем в западном регионе – 19-21 градус. В Днепре, Полтаве и Запорожье – от 18 до 21 градуса.

В приграничных восточных областях будет значительно прохладнее, чем в остальной части Украины. Там обещают 12-14 градусов.

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Напомним, по данным синоптиков, настоящей весны в Украине еще придется подождать.

Мы также сообщали, что с 12 мая грозы накроют почти всю Украину. Зато воздух начнет прогреваться местами до 27 градусов.