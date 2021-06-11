Дождей станет меньше: как изменится погода в ближайшие дни

На выходных в некоторых областях прекратятся дожди и выйдет солнце, а кому-то не повезет с похолоданием

На выходных в Украине будет кратковременное похолодание, а с начала следующей недели станет меньше дождей – в западных областях прекратятся осадки и потеплеет. В то же время жары пока точно не будет.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 12 июня, Украину "разрежет" полоса сухой и солнечной погоды: в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму – без осадков. В остальных регионах страны дожди с грозами. Температура воздуха 22-26 градусов.

В воскресенье, 13 июня, дожди будут идти во всех областях. На западе, в Житомирской и Винницкой областях похолодает до 17 градусов днем и до 10 – ночью. В остальных областях 23-25 тепла. В Киеве 19-21 и дождь.

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В понедельник, 14 июня, везде дожди и снова будет свежо в западных областях, 17-19 градусов. В северных, центральных областях и в Одессе 19-22 градуса, на востоке 23-25.

Во вторник, 15 июня, циклон прекратит поливать запад страны – там без осадков и солнце. Температура в западных областях 21-23 градуса, в остальных областях 23-26 градусов.

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В среду, 16 июня, на западе снова без осадков и потеплеет даже до +27. В остальных регионах хоть и дожди, но будет очень тепло, до +26.

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