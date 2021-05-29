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Дожди, грозы и шквалы: в каких областях погода сильно не порадует украинцев (карта)

29 мая, 06:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Почти всю территорию Украины в субботу, 29 мая, накроют мощные ливни

В субботу, 29 мая, погода в Украине будет дождливой, местами синоптики прогнозируют грозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны днем синоптики ожидают от 15 до 17 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут от 7 до 11 градусов тепла.

На юге Украины днем температура будет достигать от 21 до 26 градусов тепла, ночью же жара спадет до отметки 16 градусов.

На востоке страны синоптики прогнозируют от 23 до 27 градусов днем, а ночью ожидается от 14 до 18 градусов тепла.

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В центральных регионах также ожидаются ливни, днем температура будет от 17 до 21 градуса, а ночью столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов.

Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.

Также напомним, по прогнозу народного синоптика, начало июня в Украине будет дождливым, потом две недели тепла и солнца, а в конце месяца очередной циклон устроит "потоп".

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