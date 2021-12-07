Дожди и морозы: каким регионам Украины нужно готовиться к гололеду – прогноз (карта)

Завтра, 8 декабря, в Украине будет гололедица, мокрый снег и теплая температура воздуха.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где будет теплее всего
В среду самой холодной будет западная часть Украины. Там ночью температура воздуха будет от -5 до -9 градусов, а днем прогнозируют от -1 до -5 градусов.
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В Винницкой области ночью будет 0-4 мороза, а днем около нуля. В Киевской и Житомирской столбики термометров покажут от -1 до -3 градуса.
В большинстве центральных областей ночью около нуля, а днем от +2 до +5 градусов. В Днепре будет максимум 6 градусов выше нуля.
На востоке ночью от +2до +6, а днем от +4 до +11 градусов. На юге синоптики обещают настоящую температурную весну. Там ночью температура воздуха от +4 до +7, а днем от +5 до +13 градусов.
Будут ли осадки и где
Завтра в Украине будет некомфортная и влажная погода с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем. Мокрый снег будет налипать на деревья. В регионах, где будет холоднее синоптики обещают гололедицу.
Осадков избежать восточная часть Украины.
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет
В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
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