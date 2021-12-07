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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дожди и морозы: каким регионам Украины нужно готовиться к гололеду – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 16:00
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Максимальная температура воздуха завтра в стране прогнозируется 13 градусов выше нуля
Погода в Украине на 8 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 8 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 8 декабря, в Украине будет гололедица, мокрый снег и теплая температура воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет теплее всего

В среду самой холодной будет западная часть Украины. Там ночью температура воздуха будет от -5 до -9 градусов, а днем прогнозируют от ​​-1 до -5 градусов.

В Винницкой области ночью будет 0-4 мороза, а днем ​​около нуля. В Киевской и Житомирской столбики термометров покажут от -1 до -3 градуса.

В большинстве центральных областей ночью около нуля, а днем ​​от +2 до +5 градусов. В Днепре будет максимум 6 градусов выше нуля.

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На востоке ночью от +2до +6, а днем ​от ​+4 до +11 градусов. На юге синоптики обещают настоящую температурную весну. Там ночью температура воздуха от +4 до +7, а днем ​​от +5 до +13 градусов.

Будут ли осадки и где

Завтра в Украине будет некомфортная и влажная погода с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем. Мокрый снег будет налипать на деревья. В регионах, где будет холоднее синоптики обещают гололедицу.

Осадков избежать восточная часть Украины.

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Погода в Украине на 8 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 8 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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