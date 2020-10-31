Дожди и похолодание: какой будет погода 31 октября

В Украине сегодня, 31 октября, будет дождевая и прохладная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в стране ожидается облачная погода, на западе и севере страны небольшие дожди.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов тепла, на побережье морей до 11 градусов, днем 6-11, в юго-восточной части до 14 градусов.

В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег, температура ночью около 0 градусов.

В Киеве 31 октября синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 8-10.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробнее прогноз погоды на ноябрь .

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