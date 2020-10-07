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Дожди и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

7 октября, 10:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В ГСЧС рассказали, где ждать непогоды

В Украину пришла дождливая погода. В связи с этим сегодня, 7 октября, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях и Киеве ожидаются значительные осадки. А в южных, восточных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Спасатели объявили I уровень опасности – желтый.

Напомним, утром 7 октября в Киеве прошел сильный дождь, местами город подтоплен. Стихия бушевала во всех районах столицы. Из-за непогоды образовались пробки.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

Кроме того, в Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья. Старая большая акация рухнула на дорогу улицы Нежинской. К счастью, в результате падения обошлось без пострадавших. Кроме того, возле Центрального автовокзала десять минут дождя превратили улицу Балковскую в озеро.

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