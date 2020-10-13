Дожди и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

В ГСЧС рассказали, где ждать непогоды

В Украину пришла дождливая погода. В связи с этим сегодня, 13 октября, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в западных и юго-западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. А в Карпатском регионе ожидаются сильные дожди.

Напомним, в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

Кроме того, в Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья. Старая большая акация рухнула на дорогу улицы Нежинской. К счастью, в результате падения обошлось без пострадавших. Возле Центрального автовокзала десять минут дождя превратили улицу Балковскую в озеро.

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Новости "Сегодня" писали, что утром 7 октября в Киеве прошел сильный дождь, местами город подтоплен. Стихия бушевала во всех районах столицы.

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Дождь не прекращался несколько часов. И во многих дворах образовались огромные лужи. Например, во дворах на улице Анны Ахматовой. Их с трудом преодолевали автомобили.

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