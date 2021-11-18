Дожди и снег: на Украину надвигается непогода (карта)

Завтра, 19 ноября, в Украине пройдет мокрый снег, дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где ждать дождь и снег
Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.
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Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером.
В Донецкой и Луганской областях осадков не будет.
Какая будет температура
Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.
Снега зимой не ждать?
Средняя температура в декабребудет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
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