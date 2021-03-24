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А где же весна? Украину снова накроют снег и дожди (карта)

24 марта, 07:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 24 марта, в восточных, центральных и южных областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, будет держаться плюсовая температура.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 2 до 5 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 3 до 6 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 2 до 7 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 3 до 6 градусов тепла.

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А где же весна? Украину снова накроют снег и дожди (карта)

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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погода дождь прогноз синоптики температура воздуха мокрый снег погода в Украине
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