Українська
$ 27,73
33,08
  1. Последние новости Украины

Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 марта (карта)

15 марта, 07:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 15 марта, во всех областях будет тепло, местами ожидаются осадки.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 4 до 11 градусов с отметкой плюс. Местами пройдет дождь.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 3 до 7 градусов выше нуля. Во всех областях, кроме Луцка и Ровно, также ожидается дождь.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 9 до 14 градусов тепла. В Одессе будет идти дождь.

Реклама

В тренде
Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 марта (карта)

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Также после того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь прогноз синоптики температура воздуха погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину возвращается тепло: синоптики обрадовали прогнозом погоды (карта)
В Украину возвращается тепло: синоптики обрадовали прогнозом погоды (карта)Украина
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе вены
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе веныУкраина
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеЭкономика
Коронавирус. В Украине более 9 тысяч новых случаев заражения
Коронавирус. В Украине более 9 тысяч новых случаев зараженияУкраина
"Выбора нет": Ляшко советует украинцам не ждать вакцину PfizerУкраина
В Украине выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять