Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 15 марта, во всех областях будет тепло, местами ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 4 до 11 градусов с отметкой плюс. Местами пройдет дождь.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 3 до 7 градусов выше нуля. Во всех областях, кроме Луцка и Ровно, также ожидается дождь.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 9 до 14 градусов тепла. В Одессе будет идти дождь.

Реклама В тренде Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 марта (карта)

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Также после того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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