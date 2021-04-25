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В Украину снова идут заморозки – прогноз погоды на начало недели (карта)

25 апреля, 13:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

26 и 27 апреля сохранится холодная погода, в некоторых регионах прогнозируют дожди, а в Карпатах может выпасть мокрый снег

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни – на территории Украины будет сохраняться холодная погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 26 апреля

В понедельник, 26 апреля, в Украине будет довольно прохладно. Температура ночью 1-6° тепла, прогнозируют заморозки 0-4°. Днем прогнозируют 6-11° тепла, на юге и востоке страны до 15° тепла. В Карпатах ночью 1-6° мороза, а днем 1-6° тепла.

Синоптики прогнозируют в юго-западной части и большинстве центральных областей ночью дожди, а в Карпатах еще и мокрый снег. Днем на большинстве территории – небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве ночью не прогнозируют осадки, а днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью же – заморозки в воздухе 0-2°, днем 8-10° тепла.

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В тренде
В Украину снова идут заморозки – прогноз погоды на начало недели (карта)

Какой будет погода 27 апреля

Во вторник, 27 апреля, в Украине все еще будет холодно. Температура ночью в южной части страны и в восточных областях 1-6° тепла. Прогнозируют заморозки 0-3°. Днем прогнозируют 7-12° тепла. В Карпатах температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

Ночью осадки не прогнозируют, лишь в восточных областях может идти дождь. Но уже днем осадки прогнозируют по всей Украине, кроме западной части. Местами возможна гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве ночь вторника будет без существенных осадков, а днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью – заморозки в воздухе 0-2°, днем около 10° тепла.

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Ранее мы сообщали, что синоптики дали неутешительный прогноз – в Киеве каждую ночь с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки.

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