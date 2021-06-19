Українська
$ 27,17
32,44
  1. Последние новости Украины

Дожди и жара до +30: какой будет погода в Украине 19 июня (карта)

19 июня 2021 6:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На западе днем синоптики прогнозируют ливни, а на востоке жару

В субботу, 19 июня, в Украине ожидается солнечная, местами дождевая погода.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе днем синоптики прогнозируют ливни и температуру от 25 до 29 градусов, ночью столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов.

На севере страны осадков не ожидается, температура днем будет колебаться в пределах 27-29 градусов, а ночью прогнозируется от 15 до 18 градусов тепла.

В то же время на востоке Украины днем столбики термометров покажут от 27 до 30 градусов, ночью же ожидается от 16 до 18 градусов.

Не пропусти!
Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020
Сборная Англии против Шотландии
Реклама

На юге страны синоптики прогнозируют осадки – днем температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов, а ночью – от 15 до 17 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)Украина
Южный циклон продолжает бушевать: Украину накроют град и шквалы
Южный циклон продолжает бушевать: Украину накроют град и шквалыУкраина
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещаютЭкономика
Ялта ушла под воду – жителей эвакуируют, объявлен режим ЧС: видео потопа в Крыму
Ялта ушла под воду – жителей эвакуируют, объявлен режим ЧС: видео потопа в КрымуКрым
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в Украине
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в УкраинеЭкономика
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять