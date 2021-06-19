Дожди и жара до +30: какой будет погода в Украине 19 июня (карта)

В субботу, 19 июня, в Украине ожидается солнечная, местами дождевая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе днем синоптики прогнозируют ливни и температуру от 25 до 29 градусов, ночью столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов.
На севере страны осадков не ожидается, температура днем будет колебаться в пределах 27-29 градусов, а ночью прогнозируется от 15 до 18 градусов тепла.
В то же время на востоке Украины днем столбики термометров покажут от 27 до 30 градусов, ночью же ожидается от 16 до 18 градусов.
На юге страны синоптики прогнозируют осадки – днем температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов, а ночью – от 15 до 17 градусов.
Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.
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