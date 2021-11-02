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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дожди накроют почти всю страну! Прогноз погоды в Украине на 2 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 ноября, 06:00
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Кроме мокрой погоды, в Украине ожидаются порывы ветра до 10 м/с
Дождей не будет только на западе Украины/Коллаж: Сегодня
Дождей не будет только на западе Украины/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 2 ноября, на большей территории Украины ожидаются дожди. Сухая погода будет лишь на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня дождь будет идти на территории Житомирской, Винницкой, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а также на полуострове Крым. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +10 до +13 градусов. На востоке стоит ожидать 11-13 градусов тепла.

В северных регионах температура в течение дня составит +6-12 градусов. На юге — 12-16 градусов тепла.

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В Киеве будет прохладно, +6-11 градусов. Ожидается дождь.

Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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