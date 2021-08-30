Дожди не отступают. Синоптик рассказала, какой будет погода в последний день лета

Во вторник, 31 августа, в Украине дожди ожидаются в восточных, северных и местами западных областях. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На западе ожидается 17-22 градуса тепла, на севере 19-24, а на востоке, юге, в большинстве центральных областей 23-28 градусов.
В Киеве ночью будут дожди, но днем прояснится. Максимальная температура воздуха — до +23 градусов.
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Погода в Украине 1 сентября
В среду, 1 сентября, во многих областях Украины будет дождливая погода.
"1 сентября дождливая погода ожидается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо", – рассказала синоптик.
Диденко также предупредила, что 2 сентября в Украине ощутимо похолодает.
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