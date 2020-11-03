Українська
$ 28,58
33,29
  1. Последние новости Украины

Дожди, похолодание и мощный антициклон: какой будет погода в ближайшие дни

3 ноября, 14:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Каждый день погода будет меняться – сначала сухо и тепло, а потом холодные дожди

После сегодняшних дождей в среду, 4 ноября, погода в большинстве областей наладится, температура воздуха будет выше 10 градусов. А вот дождливую и холодную погоду следует ожидать в четверг.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, среда в Украине будет без дождей, разве что крайний запад затронет дождем атмосферный фронт.

"4 ноября – без существенных осадков. Температура воздуха завтра в течение дня будет колебаться в пределах 9-14 градусов, на юге и востоке ожидается теплая погода, 12-17 градусов. Периодические туманы. В Киеве среда будет достаточно комфортной – без дождя, днем ​​около 10 градусов", – написала Диденко.

А вот в четверг придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области Украины, на западе после прохождения фронта 5 ноября похолодает до 5-9 градусов. Но уже в конце недели – 6, 7 и 8 ноября – мощный антициклон принесет на всю Украину сухую, без существенных холодов погоду, отметила синоптик.

В тренде
Дожди, похолодание и мощный антициклон: какой будет погода в ближайшие дни
Реклама

Существенное понижение температуры воздуха ориентировочно стоит ждать со второй половины следующей недели.

Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Угрожают
Угрожают "разорвать" и рассылают порноколлажи. Украинцев массово терроризируют коллекторыФинансы
Газ резко подорожал. Как сэкономить на отоплении в частном доме?
Газ резко подорожал. Как сэкономить на отоплении в частном доме?ЖКХ
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставкуПолитика
Шоу дронов от glo™
Шоу дронов от glo™Украина
Карантин в Украине:
Карантин в Украине: "Укрзализныця" закрывает продажу билетов из Ужгорода и еще с 11 станцийТранспорт
В Украине подорожал доллар: официальный курс
В Украине подорожал доллар: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять