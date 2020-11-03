Дожди, похолодание и мощный антициклон: какой будет погода в ближайшие дни

Каждый день погода будет меняться – сначала сухо и тепло, а потом холодные дожди

После сегодняшних дождей в среду, 4 ноября, погода в большинстве областей наладится, температура воздуха будет выше 10 градусов. А вот дождливую и холодную погоду следует ожидать в четверг.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, среда в Украине будет без дождей, разве что крайний запад затронет дождем атмосферный фронт.

"4 ноября – без существенных осадков. Температура воздуха завтра в течение дня будет колебаться в пределах 9-14 градусов, на юге и востоке ожидается теплая погода, 12-17 градусов. Периодические туманы. В Киеве среда будет достаточно комфортной – без дождя, днем ​​около 10 градусов", – написала Диденко.

А вот в четверг придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области Украины, на западе после прохождения фронта 5 ноября похолодает до 5-9 градусов. Но уже в конце недели – 6, 7 и 8 ноября – мощный антициклон принесет на всю Украину сухую, без существенных холодов погоду, отметила синоптик.

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Существенное понижение температуры воздуха ориентировочно стоит ждать со второй половины следующей недели.

Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

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