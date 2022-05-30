Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дожди с грозами накроют большую часть Украины. Погода на 30 мая (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несмотря на осадки в стране, отметки термометров не опустятся ниже 20 градусов тепла
В Украине прогнозируют дожди/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В Украине прогнозируют дожди/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 30 мая, в Украине прогнозируют дождливую погоду. Несмотря на это, в стране будет тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какая будет погода?

Сегодня в большинстве областей прогнозирую дождь, местами с грозами. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 20 до 24 градусов тепла. На востоке прогнозируют +26...+29 градусов.

В северных регионах – 21-28 градусов тепла. На юге ожидается 20-28 градусов выше нуля.

Реклама

В Киеве прогнозируют дождь с грозой, 21-23 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо – +26…+28 градусов.

Почему меняется погода?

Основной причиной изменения погоды есть неравномерный нагрев поверхности Земли, что приводит к перемещению воздушных масс. Перемещаясь, они приносят потепление или похолодание, ветреную или безветренную, облачную или безоблачную, с осадками или без осадков погоду. Например, на большую часть Украины погода приходит с запада – с запада приходит воздушная масса из северной части Атлантического океана. Летом она приносит не только в Украину, но и на большую часть Восточно-Европейской равнины облачную прохладную погоду. При вторжении воздушных масс из Арктики и летом, и зимой наступает похолодание.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 мая
1
Личный состав 30150
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3270
ББМ
5
Танки 1338
Танки
6
Артиллерия 631
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 203
РСЗО
9
БПЛА 504
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2240
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Оксана Баландина - 23-летняя медсестра из Лисичанска (Луганская область). Спасаясь в подвале от бомбежек, продолжала помогать людям как медик. Подорвавшись на мине, осталась без ног. Но не сдалась! После операции вышла замуж прямо в больничной палате…
История медсестры
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30267.52

Bitcoin Cash (BCH)

188.78

Binance Coin (BNB)

316.05

Ethereum (ETH)

1875.26

Litecoin (LTC)

66.12

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять