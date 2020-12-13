Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды в Украине на 13 декабря (карта)

На дорогах будет по-прежнему скользко

Сегодня почти по всей стране ожидаются осадки. За исключением Закарпатья, везде пройдут дожди с мокрым снегом.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

На дорогах будет по-прежнему скользко, а в южных регионах вероятен туман. В центральных областях температура днем составит от 2 градусов до 4 градусов тепла, на западе и юге страны 3-9 градусов тепла, а на востоке страны ожидается от 0 до 2 градусов тепла.

В северных областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 6-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 6-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

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Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. Отметим, возможно ухудшение дальности видимости, гололед, замерзание дождя и мокрого снега.

Напомним, 12 декабря погода в Украине была пасмурной и неприветливой. Почти во всех областях был дождь.

Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

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