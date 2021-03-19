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Дожди, снег и морозные ночи: синоптики дали прогноз на выходные

19 марта, 17:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сначала погода будет сырой и неприятной, а потом наладится – потеплеет и выйдет солнце

Выходные начнутся с дождливой погоды, в субботу даже местами может быть мокрый снег. В воскресенье осадки прекратятся. При этом усилится ночной мороз.

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Синоптик Наталия Диденко в Facebook написала, что в большинстве областей Украины 20 марта небольшие дожди и местами мокрый снег

21-го марта без осадков и даже выглянет солнце.

Ветер с северного, северо-западного будет переходить в воскресенье на западный, юго-западный. В субботу будет слабым.

Температура воздуха в субботу в большинстве областей Украины 2-6 градусов, на юге – 4-8 тепла. В воскресенье за счет прояснений потеплеет на 2-4 градуса.

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20 марта в Киеве есть вероятность небольших осадков. Днем ​​не выше 3-4 градусов тепла. Однако в воскресенье солнце немного повысит температуру воздуха.

А вот согласно данным Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье существенно похолодает ночью на западе, будет мороз 5-8 градусов.

В тренде
В Украине начинается второй этап вакцинации от COVID-19

20 марта

21 марта

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Тем временем в ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19. Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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Источник: Сегодня

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