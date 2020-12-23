Дожди, снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 23 декабря (карта)

Теплее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 23 декабря, в некоторых областях пройдут дожди, а местами выпадет снег и усилятся морозы.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -4 до -1 градуса, а на севере термометры покажут от -2 до 1. В Полтаве, Сумах, Чернигове, Черкассах, Кропивницком и Киеве ожидается снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 1 до 5 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ивано-Франковске, там столбики термометров поднимутся до 7 градусов тепла. Небо затянет тучами, местами ожидается дождь и мокрый снег. Не заденет только Луцк и Ровно.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 0 до 4 градусов тепла. В Николаеве и Одессе ожидается мокрый снег.

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Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Также напомним, погода на католическое Рождество, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, но возможен небольшой дождь.

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