Українська
$ 28,25
34,57
  1. Последние новости Украины

Дожди, снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 23 декабря (карта)

23 декабря, 07:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 23 декабря, в некоторых областях пройдут дожди, а местами выпадет снег и усилятся морозы.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -4 до -1 градуса, а на севере термометры покажут от -2 до 1. В Полтаве, Сумах, Чернигове, Черкассах, Кропивницком и Киеве ожидается снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 1 до 5 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ивано-Франковске, там столбики термометров поднимутся до 7 градусов тепла. Небо затянет тучами, местами ожидается дождь и мокрый снег. Не заденет только Луцк и Ровно.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 0 до 4 градусов тепла. В Николаеве и Одессе ожидается мокрый снег.

Реклама

В тренде
Украина не может обнаружить вирус-мутант? Ляшко опроверг фейки

Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Также напомним, погода на католическое Рождество, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, но возможен небольшой дождь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода зима регионы снег прогноз синоптики температура воздуха Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар в Украине перевалил за психологическую отметку
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметкуФинансы
Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дожди
Украину заденут два циклона – половину областей накроют снег и дождиУкраина
Танцы курсанток под
Танцы курсанток под "Вороваек": харьковский ВУЗ проведет расследованиеХарьков
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и Лещенко
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и ЛещенкоПолитика
Топливный рынок: когда прекратится подорожание бензина и дизеля
Топливный рынок: когда прекратится подорожание бензина и дизеляЭкономика
Кофе с привкусом бетона: в Украине активно продают фальсификат
Кофе с привкусом бетона: в Украине активно продают фальсификатЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять