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Дожди снова накроют часть Украины – как изменится погода во вторник (карта)

7 июня, 10:22

Виталий Семченко Виталий Семченко

Осадки прогнозируют почти во всех регионах. Согласно данным синоптиков, дождей не будет только в Ужгороде

Во вторник, 8 июня, в Украине будет тепло. Однако часть областей снова накроют грозовые дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

  • На востоке – +21-23 градуса;
  • На юге – +21-25 градусов;
  • На западе – +22-25 градусов;
  • На севере – +22-24 градуса;
  • В центре – +22-24 градуса.

В Киеве после ночной прохлады днем обещают 22-24 градуса тепла, но насладиться теплом в полной мере не получится, так как параллельно жителей столицы ждут ливень и гроза.

Осадки прогнозируют почти во всех регионах Украины. Согласно данным синоптиков, дождей не будет только в Ужгороде.

В тренде
Украину снова накроет дождевой циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды
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Напомним, Одессу непогода накрыла еще в воскресенье – там прошел дождь с градом и затопило некоторые участки дороги.

Ранее ливень залил и Мариуполь. Из-за сильного дождя дороги затопило, а у местных жителей погибла домашняя птица.

Также сайт "Сегодня", традиционно сравнив три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов, выяснил, что ждет Украину в первом летнем месяце – июне.

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