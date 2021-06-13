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Дожди снова накроют Украину – как изменится погода в воскресенье (карта)

13 июня 2021 6:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Погода в стране будет теплой, но дождливой. Во всех регионах прогнозируют грозы и осадки

В воскресенье, 13 июня, погода в Украине будет теплой, но дождливой. Во всех регионах прогнозируют грозы и осадки.

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Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

На западе страны синоптики прогнозируют дожди, днем температура ожидается от 18 до 21 градуса тепла, а ночью столбики термометров покажут от 12 до 15 градусов.

В центре страны также ожидаются грозовые дожди. Днем синоптики прогнозируют от 19 до 23 градусов, ночью ожидается от 12 до 15 градусов тепла.

В восточных регионах страны будет сохраняться дождливая, но теплая погода. Температура днем будет достигать отметки 26 градусов, а ночью ожидается 13-16 градусов тепла.

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В то же время на юге страны днем синоптики прогнозируют от 23 до 26 градусов тепла, а ночью от 15 до 17.

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Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода наделала много бед в городе, автомобили с трудом передвигались через глубокие лужи, а горожане устроили развлечения на воде.

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