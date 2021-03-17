Українська
$ 27,65
32,96
  1. Последние новости Украины

Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погоде

17 марта, 14:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко намекнула, что до конца недели хорошей погоды ждать не стоит

Сегодняшние осадки стоит ожидать и завтра. 18 марта дожди и местами мокрый снег ожидаются в большинстве областей Украины.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в четверг будет достаточно холодно и влажно.

Температура воздуха в течение дня ожидается не выше 2-5 градусов тепла.

Реклама

На юге, в Приазовье и в Днепропетровской области 4-9 градусов.

Ветер в Украине завтра с северо-запада и будет порывистым.

В тренде
Дело "павлоградского потрошителя": всплыли новые обстоятельства и жертве грозит тюрьма (видео)

18 марта ожидаются периодические осадки практически повсеместно в виде дождя, местами мокрый снег.

В Киеве будет влажная холодная погода, днем около 3-4 градусов.

Диденко добавила, что в пятницу, субботу и воскресеньем тоже будет холодно и сыро.

Реклама

А согласно данным Укргидрометцентра, сухая погода в четверг "светит" лишь жителям Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской областей.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики предупредили любителей горного отдыха об опасности в Карпатах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь прогноз погоды мокрый снег синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)
Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)Другие регионы
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?Украина
Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогоде
Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогодеУкраина
Снова дистанционка? МОН обновило рекомендации для школ по обучению и каникулам
Снова дистанционка? МОН обновило рекомендации для школ по обучению и каникуламУкраина
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять