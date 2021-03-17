Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погоде

Наталия Диденко намекнула, что до конца недели хорошей погоды ждать не стоит

Сегодняшние осадки стоит ожидать и завтра. 18 марта дожди и местами мокрый снег ожидаются в большинстве областей Украины.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в четверг будет достаточно холодно и влажно.

Температура воздуха в течение дня ожидается не выше 2-5 градусов тепла.

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На юге, в Приазовье и в Днепропетровской области 4-9 градусов.

Ветер в Украине завтра с северо-запада и будет порывистым.

18 марта ожидаются периодические осадки практически повсеместно в виде дождя, местами мокрый снег.

В Киеве будет влажная холодная погода, днем около 3-4 градусов.

Диденко добавила, что в пятницу, субботу и воскресеньем тоже будет холодно и сыро.

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А согласно данным Укргидрометцентра, сухая погода в четверг "светит" лишь жителям Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской областей.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики предупредили любителей горного отдыха об опасности в Карпатах.

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