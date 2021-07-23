Дожди закончились, продолжаем загорать: прогноз погоды на 23 июля (карта)

В пятницу наконец отдохнут от потопов и других погодных катаклизмов на побережье Черного и Азовского морей

Летняя жара. Коллаж Сегодня

В пятницу в Украине воцарится отличная погода – на большей части страны будет достаточно тепло для пляжа, но не адски жарко, и без осадков. Небольшой дождь обещают только на Закарпатье.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 23 июля температура повысится еще на пару градусов – до +27, и будет достаточно солнечно. Такую же погоду прогнозируют в северных Черниговской и Сумской областях, а также в Житомире.

Центральные области также будут наслаждаться температурой 25-27 градусов и отсутствием дождей. Будет достаточно жарко и без осадков и на востоке. В Луганской области температура поднимется до +28.

В пятницу наконец отдохнут от потопов и других погодных катаклизмов на побережье Черного и Азовского морей. Там прогнозируют день без осадков и температуру 26-28 градусов.

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Вполне комфортно будет и на западе Украины, небольшой дождь может нарушить планы только жителей Ужгорода. Температура в этой части страны будет 23-25 градусов.

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Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Мы также писали, что в Кропивницком 20 июля непогода натворила бед – там даже смыло асфальт.