Дождливо и прохладно: погода в Украине на 23 апреля (карта)

В столице Украины пройдет дождь, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов

На Западе прогнозируют дождливую погоду. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 23 апреля, будет дождливая и прохладная. Синоптики прогнозируют осадки практически во всех регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Максимальная температура воздуха составит +12...+18 градусов. Чуть свежее окажется полоса Житомирщина-Хмельницкая-Тернопольщина-Ивано-Франковщина-Львовщина-Закарпатье.

На Западе прогнозируют дождливую погоду, температура составит +10…+14 градусов. В восточных регионах солнечно, а также теплее – днем +15…+18 градусов.

Северные области попадут под осадки, отметки на термометрах там покажут +14…+16 градусов. На Юге тоже дожди, в то же время там ожидают +14...+17 градусов.

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В столице Украины 23 апреля пройдет дождь, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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