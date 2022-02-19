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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Драка Шуфрича и Бутусова – в соцсетях делятся мемами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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19 февраля, 11:04
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Бутусов эмоционально отреагировал на заявление Шуфрича
Гости программы подрались прямо в прямом эфире
Гости программы подрались прямо в прямом эфире / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Украина 24 журналист Юрий Бутусов накинулся с кулаками на народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Пользователи Сети уже успели поделиться смешными мемами в соцсетях.

Сайт "Сегодня" решил показать самые оригинальные.

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Шуфрича изобразили в виде Джокера
Шуфрича изобразили в виде Джокера

Также появился мем на украинский мотив.

Ты признайся мне, откуда эти шрамы
Ты признайся мне, откуда эти шрамы

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Не обошлось без традиционной картинки с Леонардо Ди Каприо.

Этот мем подходит для любой ситуации
Этот мем подходит для любой ситуации

Пользователи делятся и такими шедеврами:

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Шуфрич изображен в виде пирата с подбитым глазом
Шуфрич изображен в виде пирата с подбитым глазом

У украинцев разыгралась фантазия.

Мемы разлетелись по всем просторам интернета
Мемы разлетелись по всем просторам интернета

Реакция Сети довольно разнообразная.

Юмористы придумали свои реплики
Юмористы придумали свои реплики

Начали новый отчет со вчерашнего дня
Начали новый отчет со вчерашнего дня

Другие драки

  • 25 января Артем Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы. Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.
  • В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной охраны получили травмы.
  • В Харьковской области подрались депутаты Изюмского горсовета. Инцидент произошел во время очередной сессии.
  • В Верховной Раде произошла драка депутатов. На этот раз участниками потасовки стали – нардепы Вадим Ивченко ("Батькивщина") и Николай Сольский ("Слуга народа").
  • 6 февраля 2020 года сразу после начала пленарного заседания нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко и "слуга народа" Артем Дмитрук устроили потасовку, которая больше напоминала какой-то подозрительный танец.

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