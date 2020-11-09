Драки, маты и стрельба: как украинцы заставляют друг друга носить маски (видео)

Психологи считают, что конфликты с поножовщиной - лишь начало напряжения в обществе

Драки, выталкивания из общественного транспорта и даже нападения с ножом из-за того, что кто-то якобы нарушает карантин. Такие случаи стали довольно частыми в Украине.

Реклама

Последний тому пример – случай в киевском трамвае 15-го маршрута. На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что в салон пытается зайти девушка лет 20-ти. На девушке нет маски.

Ее по очереди сталкивают со ступенек на улицу кондуктор и парень-пассажир. Несмотря на противодействие, девушка пытается войти, обматерив всех, кто ее не пускал, после чего парень уже ногой в грудь выталкивает ее на улицу.

Видео: Сегодня

По мнению психологов и конфликтологов – с ростом заболеваемости и усилением карантина такие инциденты будут происходить все чаще.

Самые яркие конфликты в метро

Наделало немало шума и ЧП, которое произошло на станции "Славутич" столичной подземки. Как сообщила киевская городская прокуратура, 42-летний пассажир зашел на платформу метро без маски, из-за чего полицейский сделал ему замечание.

Реклама

Не желая придерживаться карантинных мер и выполнять требования полиции, пассажир достал газовый баллончик и брызнул из него в лицо полицейскому, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как оказалось, на этом пассажир без маски не остановился – перочинным ножом он попытался ранить полицейского и пассажиров, которые находились на платформе.

"Чтобы остановить незаконные действия нарушителя, один из пассажиров сделал преупредительный выстрел в сторону платформы. После этого нарушителя удалось задержать. Как выяснилось, полицейский получил химический ожог роговицы обоих глаз", – уточнили в прокуратуре.

Видео: Сегодня

После данного случая мужчину без маски прозвали "ковид-диссидентом", а сам же случай таким, сюжету которого позавидовал бы сам Спилберг.

Еще один конфликт в метро произошел в воскресенье, 8 ноября. В этот раз "ковид-диссидент" пытался зайти в метро на станции "Арсенальная".

Мужчина "с признакими опьянения" зашел в метро без маски, ему сделали замечание, но в ответ на это он распылил газ, направив струю на сотрудников муниципальной охраны.

Реклама

Нарушитель был передан в руки полиции.

Что было в других городах

Эти конфликты стали далеко не первыми за 8 месяцев карантина. В августе в Запорожье в одном из супермаркетов началась драка между охранником и покупателем. У последнего маска была лишь на подбородке и после того, как охранник сделал ему замечание – началась драка.

Незадолго до этого кулачным боем закончился конфликт во Львове. Когда в салон автобуса зашел без маски парень спортивного телосложения, то один из пенсионеров сделал ему замечание.

В итоге нарушитель вызвал пенсионера пообщаться один-на-один на остановке. Там завязалась драка, во время нее оба драчуна, сцепившись, выскочили на дорогу и их едва не сбили проезжающие автомобили. Разнимать бунтарей пришлось силовикам.

Бывает ли наоборот

Реклама

Впрочем, бывают и совершенно противоположные ситуации.

Например, в сентябре экс-нардеп Ольга Червакова рассказала на своей странице в соцсети, что ее высадил из машины таксист, которому она сделала замечание из-за того, что от был без маски.

Что говорит власть

Как известно, на днях парламент принял закон, согласно которому за отсутствие маски в общественном месте грозит штраф от 170 до 255 грн. Его могут взымать на месте.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн)", – говорится в тексте законопроекта.

Закон вступив силу после его опубликования.

А по данным полиции, за 8 месяцев карантина было составлено более 43 тыс. протоколов на всех нарушителей карантина в Украине.

Что страшнее: без маски или конфликт

Психологи уверены, что конфликтных ситуаций на фоне роста заболеваемости будет все больше. Объяснение этому простое – у каждого, кто находится в маске в общественном месте, появляется оправданное возмущение, почему, мол, я вынужден терпеть неудобства, а тот, кто без маски, позволяет себя вести как ни в чем не бывало.

"Число конфликтов будет расти, пока люди не начнут самоорганизовываться. Люди носят маски, потому как не хотят заболеть, не хотят принести болезнь в семью, ношение маски становится нормой. Как такие люди расценивают тех, кто не носит маску? Как угрозу своей безопасности, как каких-либо привилегированных людей. Каждый, кто носит маску, бережет не только себя, но и других, каждый, кто не носит маску – не бережет ни себя, ни других. Именно так расцениваются действия тех, кто не носит маски. Поэтому накал эмоций, к сожалению, возможен", – считает психолог Лилия Воронина.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська разъяснил, где и при каких обстоятельствах украинцев могут оштрафовать за отсутствие маски.

"За нарушение любых правил карантина сейчас существует единственный штраф – от 17 до 34 тыс. гривен. Применять такой огромный штраф за неношение маски в общественных помещениях было несправедливо. Мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была продолжительной, нужно было решение суда", — сказал он.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама