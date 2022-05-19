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Дробович: Украина полностью ликвидирует все пережитки совдепии

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19 мая, 06:00
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Украина цивилизованным способом демонтирует все памятники, символизирующие СССР, и передаст их на баланс в музей
Антон Дробович рассказал, как должна проходить декоммунизация
Антон Дробович рассказал, как должна проходить декоммунизация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украинском институте национальной памяти говорят, что категорически поддерживают решение властей Киева по демонтажу памятников тоталитаризму и российского величия.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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"Мы категорически поддерживаем завершение процесса декоммунизации в Киеве в соответствии с законом. Большое количество объектов в столице уже давным-давно должны были быть выведены из соответствующих реестров, демонтированы и перевезены для хранения. Это касается серпов и молотов на мосту Патона, памятника Щорсу и других памятников. Поэтому мы приветствуем такую инициативу. Жаль только, что для этого пришлось дождаться горячей фазы войны, чтобы начать это делать", – рассказал сайту "Сегодня" Антон Дробович.

По его словам, совместно с Минкультуры были подготовлены рекомендации, как необходимо поступать с памятниками, которые связаны с историей России и СССР.

"Самое важное в данном документе – нужно строго придерживаться всех процедур. Это означает, что нельзя годами ничего не делать, а потом сносить все за один день с нарушением всех процедур. В этом вопросе нужно действовать спокойно и без эмоций. Провести оформление всех необходимых документов, изъять памятники из всех охранных реестров, а затем в цивилизованный способ демонтировать и передать на баланс в музей", – поясняет Антон Дробович.

Остались ботинки

В Киеве уже на эмоциях снесли памятник российскому и украинскому рабочим под бывшей Аркой дружбы народов. Причем памятник демонтировали так, что от статуи отлетели головы, а их обувь не удалось поначалу оторвать от постамента.

"Я не видел документов на демонтаж этого памятника. Поэтому тяжело что-то говорить. Но думаю, поскольку объект находится на балансе города, то с документами там все в порядке. А вот с точки зрения демонтажа советского символа с общественного пространства – это было сделано уместно. Возможно, не до конца был продуман процесс демонтажа. Скорее всего, не было детального проекта на демонтаж и история с оставшимися ботинками рабочих – этому свидетельство. В большей степени это был медийный демонтаж, на эмоциях, чтобы показать всем решительность действий – городские власти больше не будут мириться с присутствием в городе советской идеологии. Это был четкий и всем понятный месендж. Но в дальнейшем все демонтажи нужно продумывать, изучать конструкции, понимать, где делать надрезы и как действовать, чтобы не повредить скульптуры", – говорит Антон Дробович.

Сносить нужно бережно

Глава Украинского института национальной памяти говорит, что сейчас все музеи мира соревнуются в том, чтобы в их коллекциях были целостные и неповрежденные скульптуры. Особенно, связанные с Второй мировой войной и нацистскими символами.

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"Это делается для того, чтобы показать преступный характер нацистского режима через конкретные артефакты. А если их повредить сейчас, то через 20-30 лет будет сложно пояснить всю суть тоталитарного режима. Все, что сбереглось до наших дней, нужно деликатно переносить в музей. А спустя десятилетия мы сможем наглядно показать нашим потомкам качественный и наглядный пример эпохи тоталитарного режима, без копий и реплик на эти памятники", – отметил Антон Дробович.

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