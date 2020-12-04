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"Другого пути нет": эксперт рассказал, как остановить эпидемию COVID-19

4 декабря, 21:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Есть только два варианта, как можно получить антитела к коронавирусу

Благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

"Мы должны получить 70% населения с антителами к инфекции (коронавирусной – Ред.). Это может быть либо за счет перебеливания, либо за счет вакцины. Никакого другого пути получения антител нет, только достигнув уровня 70% популяции, мы можем остановить эту эпидемию",- сказал Фаворов.

К слову, ранее мы писали, что вакцина от коронавируса, которую разработала американская компания Moderna, дает иммунитет минимум на три месяца.

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Ранее также сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания – 100%.

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Недавно сайт "Сегодня" разобрался в преимуществах и недостатках вакцины от американской компании Moderna.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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