"Другого пути нет": эксперт рассказал, как остановить эпидемию COVID-19

Есть только два варианта, как можно получить антитела к коронавирусу

Благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

"Мы должны получить 70% населения с антителами к инфекции (коронавирусной – Ред.). Это может быть либо за счет перебеливания, либо за счет вакцины. Никакого другого пути получения антител нет, только достигнув уровня 70% популяции, мы можем остановить эту эпидемию",- сказал Фаворов.

К слову, ранее мы писали, что вакцина от коронавируса, которую разработала американская компания Moderna, дает иммунитет минимум на три месяца.

Ранее также сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания – 100%.

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Недавно сайт "Сегодня" разобрался в преимуществах и недостатках вакцины от американской компании Moderna.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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