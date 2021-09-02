Дружат против России – в Кремле прокомментировали встречу Зеленского и Байдена

Российская тематика обсуждалась со знаком минус, считает Песков

Песков: Украина и США дружат не для себя, а против России. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время переговоров президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского тема России обсуждалась в негативном ключе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 2 сентября.

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"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", – сказал Песков.

Также он отметил вероятность введения новых санкций со стороны США.

"Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", – добавил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский уже третий день пребывает в США с официальным визитом. Вчера он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом, а сегодня, 2 сентября, прибыл в Калифорнию.

Как проходила встреча Зеленского и Байдена

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Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

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