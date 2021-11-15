ДТЭК поставит в Украину 7 кораблей с углем для прохождения отопительного осенне-зимнего периода

Уголь обеспечит потребности энергетического сектора до конца года

Импортный уголь поможет поддержать работу украинской энергосистемы/Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова зафрахтовала 7 кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

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ДТЭК — забота об украинцах

"ДТЭК заботится о тепле и Свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечения углем в сложных условиях", — сообщили в компании.

Поддержка энергосистемы Украины

В компании отметили, что импортный уголь поможет станциям ДТЭК и государственным "Центрэнерго" поддержать работу украинской энергосистемы.

Уголь для ТЭС

Ранее в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем будущей зимы.

"Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса Панамакс, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем по морю, полностью обеспечит потребность энергетического сектора до конца года", — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

ДТЭК требует расследования за несправедливость

Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

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"ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведенную электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме", — заявили в пресс-службе.

В заявлении отметили, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом властей и требует провести немедленное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.

"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и. о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, председателя АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведенную электроэнергию", — говорится в сообщении прессслужбы компании.

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