ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации" и требует немедленного расследования

Компании не заплатили ни одной гривны для покрытия долга за произведенную электроэнергию

Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме/Коллаж: Сегодня

Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Ни одной гривны компании

"ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведенную электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме", — заявили в пресс-службе.

Требование проведения расследования

В заявлении отметили, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом властей и требует провести немедленное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.

"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и. о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, председателя АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведенную электроэнергию", — говорится в сообщении пресс-службы.

Общая задолженность перед компанией за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд. грн.

ДТЭК поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля

Компания ДТЭК опровергает манипулятивные обвинения в свой адрес относительно якобы угроз государственным служащим и уверяет, что выполняет все взятые на себя обязательства и поддержит государственную генерацию, которая страдает от дефицита угля.

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"В ответ на манипулятивные обвинения в том, что от компании звучат угрозы в адрес государственных служащих, заявляем следующее. Компания ДТЭК всегда была и остается сторонником конструктивной работы с органами государственной власти и всеми участниками рынка. ДТЭК находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики, регулятором, системным оператором, другими производителями", — заявили в компании.

ДТЭК подчеркнула, что выполнит все свои обязательства и поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля.

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