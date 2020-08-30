ДТП и подрывы на минах: офицер ВСУ назвал новые потери боевиков на Донбассе

«Армия Л/ДНР» теряет людей в тылу, а не на передовой, пишет «Штирлиц»

Несмотря на соблюдение украинскими военными режима тишины на Донбассе, боевики продолжают ежедневно нести потери. Так, за последние два дня т.н. "армия Л/ДНР" потеряла убитыми и ранеными четыре человека.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его данным, в пятницу, 28 августа, два боевика из состава т.н. "1-й отдельной мотострелковой бригады ДНР", дислоцированной в городе Кальмиусское (бывшее Комсомольское) Донецкой области, подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

По сообщениям просепаратистских пабликов, погибшими оказались Андрей Шоненко и Егор Прохоров.

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В субботу, 29 августа, потери оккупантов составили еще два человека: один боевик, служивший в т.н. "4-й отдельной мотострелковой бригаде ЛНР" (Луганск), погиб в ДТП, второй – из т.н. "3-й отдельной мотострелковой бригады ДНР" (Горловка Донецкой области) – получил ранение в небоевых условиях.

Напомним, украинская разведка сообщала, что с момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля до 27 августа противник потерял 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы.

В то же время украинская разведка засекла, что боевики устанавливают устройства для минирования территории на расстоянии:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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