ДТП на Прикарпатье: один пассажир погиб, второй – в больнице, водитель сбежал

Пьяный водитель сдался копам через полсуток, а "Драгер" показал превышение алкоголя почти в пять раз

В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал один человек, а второй без сознания попал в больницу, сообщает полиция Прикарпатья.

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Авария произошла 21 сентября поздно вечером в Косовском районе на дороге Р-24. Полицейские установили, что в селе Город 33-летний водитель двигался в направлении Верховины на легковушке Skoda Octavia, но не справился с управлением и слетел с дороги.

Автомобиль оказался в кювете, ударился в бетонную трубе и перевернулся. В транспортном средстве помимо водителя находились двое пассажиров. 24-летний пассажир, сидевший спереди, погиб на месте происшествия, а второй 22-летний пассажир был доставлен без сознания в реанимационное отделение больницы.

После ДТП водитель покинул место аварии и оставил без помощи пассажира, находившегося в опасном для жизни состоянии.

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Позже полиция сообщила, что 33-летний водитель сам сдался правоохранителям. Его протестировали на состояние опьянения – "Драгер" показал 0,9 промилле при 0,2 допустимых. Также у мужчины взяли анализ крови, сообщает "Галка".

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"Почему скрылся с места происшествия и не оказал помощь – не объясняет, отказывается от дачи показаний", – сказала Кристина Максимчак, руководитель сектора коммуникации ГУНП в области.

Напомним, в августе на Прикарпатье в жутком ДТП погибли три человека.

В другом ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще двое, в том числе ребенок, попали в больницу.

Кроме того, в Ивано-Франковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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