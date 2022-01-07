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ДТП с мажором в Харькове: адвокат заявила, что погибший водитель был очень пьян за рулем

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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7 января, 18:52
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В крови мужчины якобы содержалось 3,65 промилле алкоголя
Адвокат Николая Харьковского назвала новые обстоятельства ДТП.
Адвокат Николая Харьковского назвала новые обстоятельства ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове 16-летнего Николая Харьковского, заявила, что погибший водитель был пьян. По ее словам, это и стало одной из причин его смерти.

Об этом пишет Newsroom со ссылкой на комментарий адвоката Инны Даниловой.

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Что известно об опьянении погибшего

Юрист утверждает, что лишь в конце декабря получила для ознакомления материалы дела. В них были результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Игоря Носова.

В документе были указаны две причины летального исхода:

  • телесные повреждения, полученные в результате ДТП,
  • алкогольная интоксикация.

По словам Инны Даниловой, в крови мужчины содержалось 3,65 промилле алкоголя.

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Адвокат оправдывает подростка

Общаясь с журналистами, она заявила, что Николай Харьковский всего лишь совершил "глупую ошибку".

"А ведь в это же время взрослый человек сел за руль в таком состоянии, ведь это почти 4 промилле – смертельная доза. Конечно, гибель человека – это страшная трагедия. Но в этом случае, если бы Николай не врезался в него, он бы просто не доехал", – рассказала адвокат.

Что известно о резонансном ДТП в Харькове

  • 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti. За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора.
  • Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
  • Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте.
  • После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti – двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка попали в больницу. Пока водитель-подросток был на госпитализации, он заявил копам, что его авто якобы угнали.
  • Экспертиза показала, что на момент ДТП Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.
  • 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
  • В конце декабря в Харькове завершилось досудебное расследование по делу о смертельном ДТП.
  • 19 января будет подготовительное заседание. Дело будет вести "знакомая" подростку судья Татьяна Янцовская, которая ранее уже осудила его условно.

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