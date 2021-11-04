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ДТП стало меньше? Как камеры фиксации нарушений ПДД повлияли на аварийность

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 ноября, 18:07
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Сейчас на дорогах страны работает 236 камер автоматической фиксации нарушений ПДД
К концу года камер должно быть больше / Коллаж "Сегодня"
К концу года камер должно быть больше / Коллаж "Сегодня"

Благодаря системы автоматической фиксации нарушений ПДДснизился уровень аварийности.

Об этом сообщает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Статистика

За год работы системы ДТП с погибшими и/или травмированными в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, стало меньше почти на 65% (это по сравнению со средним показателем за прошедшие три года (со 123 до 44).

Сейчас на дорогах страны работает 236 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, к концу этого года будет 270 камер.

На какие еще нарушения будут реагировать камеры?

В 2022 году планируют запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД:

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  • проезд на запрещающий сигнал светофора,
  • нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения.

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