ДТП Трухина. Бюро расследований ищет свидетелей

По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживался безопасной дистанции

В результате тройной аварии пострадали шесть человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований получило материалы резонансного ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина на Бориспольской трассе и призывает свидетелей предоставить информацию следователям.

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Об этом сообщает ГБР.

Указано, что сейчас в Бюро уже осуществляется расследование в указанном уголовном производстве, которое открыла полиция 23 августа. Следователи изучают доказательства и материалы, которые были собраны полицией.

Государственное бюро расследований призывает свидетелей ДТП предоставить информацию следователям Бюро.

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Что известно о ДТП в котором фигурирует имя Трухина

Авария произошла после обеда 23 августа в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали несколько человек – сотрудников Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает никаких сомнений. Вопрос лишь в том, сидел ли он за рулем "Ауди", которое врезалось в автомобиль с футбольными арбитрами.

По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждений также получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.

Также напомним, под Киевом в ДТП погиб мужчина – его 6-летнего сына госпитализировали.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: