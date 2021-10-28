ДТП в Харькове: на 16-летнего мажора завели еще одно уголовное дело

Харьковские правоохранители открыли еще одно уголовное производство против 16-летнего Николая Харьковского. Следователи установили, что это он заявил об угоне машины после смертельного ДТП.
Об этом пишет NewsRoom Kharkiv.
Производство начали по статье 383 УК Украины ("заведомо ложное сообщение о совершении преступления").
Детали
По данным следствия, мажор сам заявил об угоне машины.
"Установлено, что Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity. Преследовал цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение. По данному факту 27 октября следователи ГУ НП в Харьковской области внесли данные в Единый реестр досудебного расследования", – заявил прокурор в ходе судебного заседания.
Хотел сбежать из больницы
Кроме того, по данным следствия, в больнице Николай Харьковский назвался именем другого человека и сообщил чужой адрес проживания.
После этого фигурант пытался покинуть больницу, но его задержала полиция.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- На суде 16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, заявил, что полностью сожалеет, что такое произошло.
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.