ДТП в Польше: украинца чуть не выставили из больницы со сломанным позвоночником

Тела пятерых погибших в ДТП в Польше уже сегодня могут отправить в Украину. Это три женщины и двое мужчин. 20 пострадавших в аварии автобуса Познань – Херсон до сих пор находятся в польских больницах. Некоторые из травмированных сетуют, что медики не сразу оказали помощь и настаивают на безвременной выписке. С пострадавшими и их родственниками встретились корреспонденты "Сегодня".

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У одного из пострадавших сломаны нога, позвоночник и многочисленные ушибы. Виталий чудом выжил и его доставили в клинику Ярослава. Но, несмотря на тяжелое состояние, несколько дней его не лечили, пока супруга не подняла шум.

"У меня есть целая куча записей, куда я звонила. Здесь и посольство, здесь и МОЗы, здесь и МИДы. Пока я к ним не дозвонилась, ему даже обследования никакого не делали вообще", – рассказала жена пострадавшего.

В конце концов операцию Виталию все же сделали, но сейчас отправляют домой. Мол, больница переполнена больными COVID-19.

"Они начали звонить туда к Виталию, в сам госпиталь, и давить на него, чтобы он подписал документ, что он сам хочет уже уехать. Но в таком состоянии это невозможно", – подчеркнула Татьяна

Видео: Сегодня

Страховая с больницей таки договорилась. Виталий пробудет в Ярославе до конца недели. Затем медицинским транспортом в лежачем состоянии перевезут в Украину или найдут другое медучреждение для реабилитации в Польше.

"Лимит 30 000 евро. Мы покрываем все расходы на его госпитализацию, на операцию", – сказал глава правления страховой компании Дмитрий Грицута.

Тем временем польская сторона опровергает заявления украинских дипломатов, что украинцам сразу не оказали помощь.

"В связи с ложной информацией, предоставленной генеральным консулом Украины в Люблине, что якобы врачи клиники в Ярославе отказались оперировать пострадавших в аварии украинского автобуса, я хотел бы заверить, что местная больница оказала помощь всем одиннадцати гражданам Украины", – заявил посол Польши в Украине Бартош Цыхоцкий.

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А вот украинский консул имеет письменные подтверждения обратного.

"Я имею обращения наших граждан письменно и по телефону. Они нам слезно кричали и просили о помощи, им отказывали. После нашего вмешательства вопрос решен", – заявил украинский дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек получили повреждения. Читайте все подробности ДТП в Польше.

Все подробности в спецтеме Авария автобуса с украинцами в Польше

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