Дуда предложил принять Украину в ЕС в экспресс-режиме

По словам президента Польши, статус кандидата должен быть предоставлен немедленно

Президент Польши Анджей Дуда предложил принять Украину в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина должна вступить в ЕС в ускоренном режиме. Также страна должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции.

Об этом написал президент Польши Анджей Дуда в Twitter.

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"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции. Он принадлежит Украине", – написал Дуда.

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ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попали под европейские санкции. Ограничения одновременно ввели Евросоюз и Великобритания.

Об этом сообщили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции.

Отныне счета Путина и Лаврова – заморожены.

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"Это окончательный результат обсуждения", – уточнил Боррель.

В Великобритании также объяснили, что это не новый пакет санкций, а дополнения к старому.

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