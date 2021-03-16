"Душил детей и показывал гениталии": соседи боялись вероятного убийцу 7-летней Маши

В селе Счастливое в Херсонской области 14 марта задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании семилетней местной жительницы Маши Борисовой, которую разыскивали четыри дня.

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Почему подозревают именно его и что известно о предполагаемом убийце, рассказали журналистке новостей "Сегодня" его односельчане.

В ужасном преступлении полиция подозревает жителя того же села, более того – соседа и друга семьи Николая. Сейчас он – в СИЗО, однако свою вину – отрицает.

Незадолго до ареста полиция застала мужчину с порезанными венами, поэтому сначала повезли в больницу, а через несколько часов объявили о подозрении и отправили в СИЗО на 2 месяца.

Видео: Сегодня

"На данный момент он показаний не дает, пользуясь такой возможностью, предусмотренной законом для себя, он не говорит", – рассказал Николай Вербицкий, заместитель начальника управления Нацполиции в Херсонской области.

Неохотно говорят о том, что произошло, и жители Счастливого – они до сих пор не оправились после убийства Марии.

"От когда ему дадут виноватость, что он виноват – тогда можете идти и спрашивать, потому что люди боятся, если отпустят.." – говорит местная жительница.

"Его все боялись"

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Николай жил сам – по соседству с убитой Машей, и дружил с ее отцом, говорят в селе. Как был трезвым – никого не трогал. А вот когда выпивал – все его боялись. Тем более знали, что у мужчины три судимости за хулиганство и избиение людей – потому обходили стороной.

"Я его боялась, если выпьет, я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, очень жестокий потому что были уже людей избиения и душил, вон детей из 7-й квартиры душил, показывал гениталии свои", – рассказала одна из соседок подозреваемого.

Речь идет о случае с детьми еще одной соседки Натальи Глобовой.

"Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал генеталии, полиция ко мне приехала, его забрали – но через час отпустили. Нам, как сказала полиция, не было ж тяжких телесных повреждений", – рассказывает женщина.

Пил и бил жену и детей

Именно потому, что пил и бил, Николая покинули жена и дети – рассказывают в деревне. Но несмотря на все это, говорит Наталья, подумать не могла, что Николай способен на убийство.

"Чтобы так зверски изнасиловать и убить... Котов убивал – кота раз плюнуть: бах об пол... мы на него и не думали в принципе..." – говорит женщина.

Журналистка пыталась узнать у родителей убитой Марии, как не разглядели изверга рядом, – но они общаться не захотели.

Хотя подозреваемый в ужасном убийстве – в СИЗО, жители Счастливого полностью не успокоились. Детей на улицу уже отпускают, но глаз с них не сводят. Говорят, страх отпустит только тогда, когда убийцу Марии Борисовой осудят.

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