Душили и могли изнасиловать: подробности гибели девочки в Херсонской области

У полиции уже есть несколько подозреваемых

На теле семилетней Марии Борисовой из Херсонской области, которую нашли мертвой, обнаружили следы насильственной смерти. Полицейские подозревают, что девочку изнасиловали.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Как нашли девочку

Владелец домовладения Александр, где нашли погибшую, с другом обрезали виноград. Вдруг он увидел, что на сарае покосились двери. Думал, что кто-то зашел. Он открыл дверь и увидел мешок.

На место сразу прибыли правоохранители. Подтвердили, в мешке тело семилетней Маши. Она была в той же одежде, в которой последний раз ушла из дома.

Повреждения на теле

Замначальника управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий рассказал, что на теле девочки есть следы насильственной смерти. Предварительно, смерть наступила от механической асфиксии или удушения.

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Кроме того, на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, поэтому возможно девочка стала жертвой изнасилования.

"Это место ранее осматривали, поскольку оно непосредственно рядом со зданием, где жила потерпевшая. Поэтому не исключаем, что труп также могли подбросить", – сказал полицейский.

Соседи рассказали "Сегодня", что семья жила небогато, мать никогда детей не обижала. Маленькая Маша была очень доверчивым и милым ребенком.

В полиции уже есть несколько потенциальных подозреваемых, сейчас все версии прорабатывают. Преступнику грозит пожизненное.

Напомним, ранее в Киевской области нашли убитой пропавшую 12-летнюю девочку.

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