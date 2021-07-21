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Два бабьих лета, морозы и ранний снег: народный синоптик дал прогноз на осень

21 июля 2021 11:00

Александр Панченко , Сергей Мартынец

Леонид Горбань рассказал, когда украинцам ждать первых морозов и какой приятный сюрприз нас ждет в октябре

Осенью будет все - и тепло, и холод. Коллаж "Сегодня"

Осенью будет все - и тепло, и холод. Коллаж "Сегодня"

После очень жаркого лета украинцев и осенью ждут теплые денечки, особенно порадует погода в октябре. Но вот последний месяц осени уже будет больше напоминать зиму. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

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По его словам, в первые 10 дней сентября будет еще летняя погода, а со второй декады начнутся дожди и похолодает.

"В начале третьей декады сентября возможно два-три дня бабьего лета. Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", – рассказал Горбань.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

19 июля в Киеве пронесся ураган – сильный ливень затопил некоторые районы города, дороги превратились в реки, машины чуть ли не плавали.

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